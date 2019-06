Hochschullabor unter Wasser gesetzt: 100 000 Euro Schaden

Unbekannte haben ein Labor der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf unter Wasser gesetzt und so einen Schaden von mindestens 100 000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch stellten die Täter zwischen Freitag und Samstag eine Notdusche im Eingang des Labors an. Zweck dieser Vorrichtung sei, im Notfall schnell gefährliche Substanzen abwaschen zu können. Deshalb komme in kurzer Zeit besonders viel Wasser durch die Leitung: Das Labor wurde nach Schätzung der Polizei mit 40 000 bis 45 000 Litern Wasser geflutet. Dadurch wurden das Labor sowie Brandschutztüren und das Mauerwerk stark beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Pressemitteilung der Polizei