Hochschulen wollen Außenstellen in Memmingen und Nördlingen gründen

In Schwaben sollen zwei Hochschul-Außenstellen entstehen: Memmingen und Nördlingen werden sich an einem Wettbewerb beteiligen, den das Kultusministerium ausgeschrieben hat. Es handelt sich dabei um eine gesamtschwäbische Bewerbung für technische Studiengänge – den Antrag wollen die Hochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm gemeinsam einreichen. Teil des Konzepts sind neue Lernformen: So könnte ein Chat mit dem Professor eine Vorlesung im Hörsaal ersetzen.

Jahrelang hatte es in München geheißen, dass es keine neuen Hochschul-Standorte geben werde. Dann aber kündigte Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) an, dass im niederbayerischen Pfarrkirchen eine Außenstelle entstehen soll. Und nun hat der Freistaat die Tür noch weiter geöffnet und einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem sich Städte um eine staatliche Hochschul-Außenstelle bemühen können.

Gemeinsame Bewerbung

In Schwaben wird es keinen Alleingang, sondern eine gemeinsame Bewerbung geben. Vertreter aus Politik und Wirtschaft glauben, dass dies „die Erfolgschancen deutlich erhöht“. Die Hochschulen Augsburg und Kempten haben ein Konzept ausgearbeitet. „Auch die Hochschule Neu-Ulm ist integriert“, sagt der Kemptener Rektor Robert F. Schmidt. Als Standorte wurden Memmingen und Nördlingen ausgewählt, weil die Außenstellen an die dortigen Technologie-Transferzentren angebunden werden könnten. Diese Zentren sind ebenfalls Hochschul-Ableger. Dort werden Forschungsprojekte für Firmen realisiert.

Vorgesehen ist laut Schmidt ein berufsbegleitendes Studium, das sich in zwei Teile gliedert. In den ersten vier Semestern werden Grundlagen in der Außenstelle vermittelt, beispielsweise in Mathematik oder Informatik.

„Danach wechseln die Studenten in Studiengänge wie Mechatronik, Elektrotechnik oder Maschinenbau“, sagt Schmidt. Dieser zweite Teil könnte in den Hochschulen selbst oder in einer Außenstelle absolviert werden. Die schwäbische Bewerbung beinhalte ein „innovatives Studienangebot“, ist der Kemptener Rektor überzeugt. So spiele digitales Lernen eine wichtige Rolle. Schmidt nennt ein Beispiel: „Die klassische Form ist, dass der Professor im Hörsaal steht und den Studenten etwas beibringt. Doch es ist auch denkbar, dass die Studenten mit dem Professor über einen Internet-Chat in Kontakt treten.“ Schmidt kann sich zudem vorstellen, dass „Studenten zu Hause am Laptop Übungen machen und dafür nicht mehr in die Hochschule kommen müssen“.

Wichtig sei, in München ein Konzept mit Modellcharakter abzuliefern, „das auf andere Städte übertragen werden kann“, erläutert Schmidt. Mittel- oder langfristig sieht er auch Kaufbeuren als möglichen Standort.

Wirtschaft unterstützt Pläne

Die Wirtschaft steht hinter den Bemühungen um Hochschul-Außenstellen. Die schwäbische Industrie- und Handelskammer unterstütze den Antrag, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Markus Anselment. In dem Konzept für das Ministerium werde die Wirtschaft darlegen, dass sie einen Bedarf für dezentrale Studienangebote sieht. Vorher müssen aber noch die Hochschul-Gremien der Bewerbung zustimmen.