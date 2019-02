Hochschulen sollen nicht weiter expandieren

Nach einer deutlichen Vermehrung der Zahl der bayerischen Wissenschaftsstandorte in den letzten Jahren will Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) die nächsten Jahre der Konsolidierung widmen. Heute gebe es im Umkreis von 50 Kilometern mindestens einen Hochschulstandort im Freistaat, sagte Sibler am Montag in München. Diese Standorte müssten jetzt „in die Tiefe entwickelt“ werden, statt weiter zu expandieren.

Als Beispiele für die Stärkung der Standorte nannte Sibler in seiner 100-Tage-Bilanz die Errichtung und den Ausbau der Technischen Universität Nürnberg, der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie der technischen Universität München, des Universitätsklinikums Augsburg, des Medizincampus Oberfranken sowie der Technologietransferzentren von Spiegelau bis Weißenburg.

In den laufenden Zielvereinbarungen mit den bayerischen Universitäten und Hochschulen ist nach den Worten Siblers alles verhandelbar: Von Digitalisierung, Wissens- und Technologietransfer, regionale und internationale Kooperationen bis hin zu den Studienbedingungen. In einem Punkt freilich werde das Ministerium hart bleiben, nämlich bei der Frauenförderung. Sibler reagierte damit auf die Tatsache, dass nur 19,2 Prozent aller Professoren im Freistaat weiblich sind, in den naturwissenschaftlichen Fächern (MINT-Fächer) sogar nur 11,1 Prozent. Damit bildet Bayern das Schlusslicht in Deutschland. Gleichwohl werden mehr als 45 Prozent der Doktorarbeiten von Frauen eingereicht.

Gegen Verfasste Studentenschaften

Eine Anerkennung der Landeskonferenz der Verfassten Studentenschaften in Bayern („Landes-ASTen-Konferenz“) hat der neue Wissenschaftsminister nicht im Sinn. Es werde einen Gesetzentwurf geben, um die Studenten auf Landesebene zu „Beteiligten“ in Hochschulangelegenheiten zu machen, sagte Sibler. „Zwangsmitgliedschaften“ lehnte Sibler jedoch ab: „Das entspricht nicht meinem Politikverständnis.“

Die hochschulpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Verena Osgyan, bedauerte die Haltung Siblers in dieser Frage. Bayern sei nach wie vor das einzige Bundesland ohne echte studentische Selbstverwaltung. Als Verfasste Studierendenschaft – vergleichbar mit den Industrie- und Handelskammern – wären die rund 380 000 Studierenden im Bayern „endlich gut gerüstet, ihre Anliegen schlagkräftig zu vertreten“, so die Grünen-Politikerin.

Die Landtags-SPD trug aus Anlass der ersten hundert Tage schwarz-oranger Koalition noch andere Forderungen an den Wissenschafts- und Kunstminister heran. Wegen zu erwartender Kostenexplosionen müsse Sibler insbesondere die großen Kultur-Bauprojekte zur Chefsache machen, erklärte der kulturpolitische Sprecher und parlamentarische Geschäftsführer der Sozialdemokraten, Volkmar Halbleib. Allein bei der Renovierung des Deutschen Museum seien die veranschlagten Kosten erneut um 150 Millionen Euro angestiegen. Mit dem Haus der Kunst, der Musikhochschule München und dem Konzertsaal stünden weitere Großbaustellen auf dem Plan.

Kritik an befristeten Verträgen

Hochschulen und Universitäten litten nach wie vor unter einer zu schlechten Grundfinanzierung, kritisierte der wissenschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Christian Flisek. Zudem seien beim Lehrpersonal des Mittelbaus befristete Verträge und schlecht bezahlte Lehraufträge an der Tagesordnung. Völlig vernachlässigt würden in Bayern die freie Kulturszene sowie der Denkmalschutz.