Hochentzündliche Chemikalie läuft aus Güterwaggon

Weil aus einem Güterzug mehrere Liter einer hochentzündlichen Flüssigkeit ausgelaufen sind, ist der Aschaffenburger Hauptbahnhof am Dienstag für etwa eine Stunde komplett gesperrt worden. Am frühen Mittag hatten Bahnmitarbeiter das Leck an einem Kesselwaggon festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Der Bahnhof nahe der bayerisch-hessischen Landesgrenze wurde daraufhin gesperrt und der Zugverkehr eingestellt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Aschaffenburg sagte, bei dem ausgetretenen Stoff handele es sich um Pentan. Es sei leichter entzündlich als Benzin. Pentan kann beispielsweise als Kältemittel in Kühlschränken und Klimaanlagen verwendet werden. Insgesamt seien weniger als fünf Liter ausgelaufen. Die Feuerwehr gab rasch Entwarnung, nachdem das Leck abgedichtet werden konnte. Der Zug aus Rumänien konnte schon wenig später seine Fahrt nach Worms in Rheinland-Pfalz fortsetzen.

Für einige Bahnreisende bedeutete das Leck längere Wartezeiten. Vor allem Reisende mit Ziel Aschaffenburg mussten bis zu zwei Stunden mehr einplanen. Einem Bahnsprecher zufolge waren zwei Fernzüge und zehn Regionalzüge von der kurzzeitigen Sperrung des Bahnhofs betroffen. Der Fernverkehr sei umgeleitet worden, der Nahverkehr habe vorzeitig gewendet.