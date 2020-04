Hochbetagter Radler bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 84 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Aschaffenburg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Senior prallte am Sonntag gegen den Kotflügel des Wagens und stürzte zu Boden, wie die Polizei mitteilte. Das von links kommende Auto habe Vorfahrt gehabt, hieß es. An der Unfallstelle wurde der Mann notärztlich versorgt und kam dann in ein Krankenhaus. Der 31 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Ein Zeuge des Unfalls hatte die Polizei alarmiert.

Pressemitteilung