Hitziger Streit um kaltes Blaukraut

Erst das Blaukraut, dann die Entenbrust: Weil eine Frau ihr bestelltes Essen zu kalt fand, hat sie in einer Gaststätte in Oberfranken die Nerven verloren. Sie hatte sich in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) Entenbrust mit Blaukraut bestellt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Weil das Kraut aber zu kalt gewesen sei, habe sie sich lautstark bei der Wirtin beschwert. Als ihr schließlich warmes Blaukraut serviert wurde, war die Entenbrust wiederum kalt, so der Sprecher. Dies machte die 56-Jährige am Donnerstag wohl derart wütend, dass sie die Wirtin am Arm kratzte. Gegen sie wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt, außerdem erhielt die Frau einen Platzverweis.