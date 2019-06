Hitze verursacht Rekordwasserverbrauch

Die hohen Temperaturen treiben auch den Wasserverbrauch der Nürnberger in die Höhe. Der örtliche Versorger N-Ergie verzeichnete am Mittwoch mit 148 000 Kubikmetern den höchsten Wert seit mehr als 15 Jahren. Im Durchschnitt verbrauchen die Nürnberger 95 000 Kubikmeter pro Tag, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Trotz der vorhergesagten weiter heißen Temperaturen müssten sich die Kunden jedoch keine Sorgen über eine Wasserknappheit machen, betonte eine Sprecherin. Zwar seien auch in Mittelfranken die Grundwasserstände für die Trinkwassergewinnung niedriger als üblich. Jedoch werde das Trinkwasser aus fünf voneinander unabhängigen Quellen bezogen. „Es steht genügend Trinkwasser zur Verfügung.“

