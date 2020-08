Hitze und Gewitter: Das Wetter in Bayern

Hohe Temperaturen, Schauer und Gewitter: So wird in Bayern das Wetter am Dienstag. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es zunächst sonnig. Im Laufe des Tages erwarten die Wetterexperten jedoch teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 bis 35 Grad. Der Wetterdienst warnt in Bayern vor Hitze, ausgenommen von der Warnung ist der Süden Bayerns.

Auch am Mittwoch scheint in Bayern wieder die Sonne bei Höchsttemperaturen von 28 bis 34 Grad. Das Gewitterrisiko schätzen die Wettererxperten als gering ein, über dem Bergland sei das Risiko höher.

