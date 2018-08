Hitze dämpft Besucher-Interesse an Landesgartenschau

Der heiße Sommer hat sich negativ auf die Besucherzahlen bei der Landesgartenschau (LGS) in Würzburg ausgewirkt. Je heißer die Tage gewesen seien, desto weniger Besucher seien gekommen, sagte LGS-Geschäftsführerin Claudia Knoll der „Mainpost“ (Montag). „Im Juni war es schon sehr warm, im Juli ging es richtig los. An den extrem heißen Tagen hatten wir dann weniger als 1000 Besucher auf der Landesgartenschau.“ Üblich seien bei solchen Veranstaltungen durchschnittlich 4000 bis 4500 Besucher am Tag - „das war die Erwartung“.

Die Schau hatte am 12. April begonnen und dauert noch bis zum 7. Oktober. Die LGS-Leitung hatte eigentlich mit 950 000 Besuchern gerechnet, nun könnten es möglicherweise nur 700 000 werden.

„Regen macht den Besuchern weniger aus, dagegen kann man sich mit Kleidung schützen. Gegen Hitze hilft wirklich nichts“, betonte die Geschäftsführerin. Ihr tue das sehr leid: „Wir haben unendlich gewässert und nachgepflanzt.

Die Besucherzahlen ziehen aber wieder an: „Seit es nur annähernd in der Frühe etwas kühler ist, läuft es wieder.“ Ein Problem seien allerdings auch die fehlenden Bettenkapazitäten in Würzburg. „Da muss ich ehrlich sein, das hat uns schon überrascht“, so Knoll.