Historisches Bauernhaus abgebrannt

Ein historisches Bauernhaus in Marquartstein im südlichen Landkreis Traunstein ist am Freitag ein Raub der Flammen geworden. Drei Feuerwehrleute wurden verletzt, weil bei den Löscharbeiten eine Sauerstoffflasche explodierte. Die beiden Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs am frühen Nachmittag nicht im Haus. Es entstand ein Millionenschaden, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar.