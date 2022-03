Historische Chiemsee-Bahn und Auto stoßen zusammen

Ausgerechnet bei ihrer ersten Fahrt der Saison ist die historische Chiemsee-Bahn in Prien (Landkreis Rosenheim) mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 45 Jahre alter Autofahrer am Dienstag beim Abbiegen das Rotlicht an einem unbeschrankten Bahnübergang übersehen, so dass sein Auto mit der Dampflok zusammenstieß. Verletzt wurde niemand. Lok „Laura“ sei zwar beschädigt worden, aber weiterhin einsatzbereit, teilte die Polizei weiter mit. Die Dampf-Straßenbahn stammt aus dem Jahr 1887.

Chiemsee-Bahn

