Historiker und Publizist Hermann Glaser gestorben

Der Kulturhistoriker und Publizist Hermann Glaser ist tot. Er starb nach Angaben seines Sohnes überraschend in der Nacht zum Montag. Hermann Glaser wurde 89 Jahre alt. Die Beisetzung werde voraussichtlich im engsten Familienkreis stattfinden, sagte Uli Glaser.

Der in Nürnberg geborene Professor war von 1964 bis 1990 Schul- und Kulturdezernent seiner Heimatstadt. In dieser Zeit hatte er auch den Vorsitz des Kulturausschusses im Deutschen Städtetag inne. In den vergangenen Jahrzehnten war Glaser vor allem als Publizist tätig. Er verfasste etwa die „Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland“. 2009 erhielt er das Verdienstkreuz am Bande.

„Mit Hermann Glaser haben Nürnberg, Franken und unser Land eine außergewöhnliche und bedeutende Persönlichkeit verloren“, teilte der Vorsitzende des CSU-Bezirksverbands Nürnberg-Fürth-Schwabach, Michael Frieser, mit. „Mit einer unersättlichen Neugier und Begeisterung für Neues hat er den Diskurs zur gesellschaftlichen Relevanz der Kultur mitgestaltet und damit den Kulturbegriff maßgeblich mitgeprägt.“ Glaser werde mit seinem Esprit und seiner Begeisterung für humanitären Fortschritt fehlen.