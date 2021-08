Hilfe für Flutopfer: FC Bayern spendet eine Million Euro

Der FC Bayern München hat nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Million Euro gespendet. „Wenn eine so große Not entsteht, muss unsere Gesellschaft zusammenstehen und Hilfe leisten“, erklärte am Dienstag Vereinspräsident Herbert Hainer. Jeweils 500.000 Euro werden an beide Bundesländer gespendet. 100.000 Euro gingen über den FC Bayern Hilfe e.V. bereits vor vier Wochen an Unwettergeschädigte aus Bayern.

Für das geplante Benefizspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters beim FC Schalke 04 gibt es noch keinen Termin. Der FC Bayern hatte vor einem Monat angekündigt, aus der Partie, die in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ausgetragen wird, „erlösabhängig mindestens eine Million Euro“ für die Opfer des Hochwassers zur Verfügung zu stellen.

