Hexenschuss: „Löwen“-Kapitän Lex verpasst Trainingsauftakt

Ohne Kapitän Stefan Lex ist der TSV 1860 München rund einen Monat nach dem letzten Punktspiel auf den Trainingsrasen an der Grünwalder Straße zurückgekehrt. Der 33 Jahre alte Offensivspieler zog sich einen Hexenschuss zu und musste die erste Einheit des Fußball-Drittligisten am Montag auslassen. Der Erdinger hatte schon in der Hinrunde drei Partien wegen Oberschenkelproblemen verpasst. Geschäftsführer Günther Gorenzel fehlte nach Informationen der „Münchner Abendzeitung“ am Montag aufgrund einer Corona-Infektion.

Bei winterlichem Kaiserwetter setzte Trainer Michael Köllner die zuletzt in Gefahr geratene Aufstiegsmission fort. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen sind die „Löwen“ vom zweiten auf den sechsten Tabellenplatz abgestürzt. Am 14. Januar wollen die Sechzger ihre Ergebniskrise bei Waldhof Mannheim endlich beenden. Noch genießt Köllner das Vertrauen der Vereinsführung. Am Freitag testen die Münchner gegen den 1. FC Nürnberg.

3. Liga

Kader 1860 München

Spielplan 1860 München

News 1860 München

Bericht Abendzeitung

© dpa-infocom, dpa:221212-99-874334/2