Heubisch: FDP holt bei der Landtagswahl 8 Prozent plus X

Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch (FDP) sagt für seine Partei ein Landtagswahlergebnis von mindestens acht Prozent voraus. „Ab dem Winter werden sich die Umfrageergebnisse deutlich verbessern, und am Ende werden wir 8 Prozent plus X holen“, sagte der FDP-Politiker in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa in München. Derzeit liegt die Partei in Umfragen bei um die 3 Prozent. Bei der Landtagswahl 2008 hatte sie 8,0 Prozent geholt.

Als Grund für seinen Optimismus nannte Heubisch vor allem drei Punkte: Erstens würden die Wähler rechtzeitig vor dem Wahltermin erkennen, was die FDP seit 2008 in der Staatsregierung geleistet habe. Zum anderen wollten die Wähler keine CSU-Alleinregierung mehr. Und drittens wollten sie sich auch auf keine Experimente wie eine Dreierkoalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern einlassen.

„Ein solches Dreierbündnis wäre für Bayern eine Katastrophe“, sagte der FDP-Politiker. „Deshalb kann ich vor einer solchen Konstellation nur warnen: Hier fehlen die Zukunftsvisionen für unser Land.“ Das einzige, was ein solches Bündnis zusammenbringen und zusammenhalten würde, wäre das Ziel, die Macht in Bayern zu haben, argumentierte er.

Der CSU wird es nach Heubischs Überzeugung nicht gelingen, die absolute Mehrheit der Mandate im Landtag zu erringen — auch wenn dies nach derzeitigen Umfragen nicht ausgeschlossen ist. „Das wird die CSU nicht schaffen“, sagte der FDP-Politiker voraus.

Heubisch betonte, die FDP werde sich im Landtagswahlkampf ganz auf bayerische Themen konzentrieren. „Wir werden einen ganz klaren Bayern-Wahlkampf führen.“ Die Liberalen wollten unter anderem darauf verweisen, was in den beiden von ihnen geführten Ministerien geleistet worden sei. So gehe es dem Wirtschaftsstandort Bayern in der laufenden Amtszeit von Wirtschaftsminister Martin Zeil so gut wie noch nie in der Geschichte. Und im Wissenschaftsministerium sei unter seiner eigenen Führung der doppelte Abiturjahrgang an die Hochschulen gebracht worden. Zudem hätten die Hochschulen heute viel mehr Freiräume als früher, etwa bei der Berufung von Professoren.

Der SPD und ihrem Spitzenkandidaten Christian Ude sagte Heubisch wenig bis keine Chancen voraus. Der Münchner Oberbürgermeister sei viel zu früh in den Wahlkampf gestartet. Zudem habe die SPD derzeit kein Thema, mit dem sie bei den Wählern punkten könne.

Die Piratenpartei könnte den Sprung in den Landtag nach Einschätzung Heubischs knapp schaffen. Er griff die Partei aber zugleich an und sprach von einer „Chaostruppe“, die auch noch mit ihrer eigenen Unfähigkeit kokettiere. Inhaltlich seien die Piraten nach wie vor völlig unbeleckt, kritisierte der Wissenschaftsminister.