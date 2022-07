Heuballenpresse fängt Feuer: Getreidefeld brennt

Eine Heuballenpresse ist in Unterfranken vollständig abgebrannt und hat mehrere Feuer auf einem Getreidefeld verursacht. Die Presse geriet wohl aufgrund eines technischen Defekts bei Wartmannsroth (Landkreis Bad Kissingen) in Brand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weil ein Bauer die Presse auf eine Wiese fuhr, konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Zwei Feuerwehrleute erlitten bei den Löscharbeiten am Samstag Rauchvergiftungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

