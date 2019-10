Herzogenauracher Schule nach Feueralarm geräumt

Ein brennender Mülleimer hat am Donnerstag in Mittelfranken zur Räumung einer Schule geführt. Auf einer Toilette der Schule in Herzogenaurach war aus dem brennenden Abfalleimer Rauch aufgestiegen, so dass ein Brandmelder anschlug. Von der Evakuierung der Mittelschule waren rund 300 Schüler betroffen, berichtete die Polizei. Niemand sei verletzt worden.

Gegen Mittag konnten die Schüler in einen Teil des Schulgebäudes zurückkehren. Ein stark verrauchter Gebäudetrakt blieb zunächst gesperrt, während die Feuerwehr diesen mit Hochleistungslüftern frei blies. Die Brandursache werde noch ermittelt, erklärte der Sprecher.

Informationen im Twitterkanal der Polizei Mittelfranken