Herzog im WM-Finale - Titelverteidigerin Lilik raus

Die Leipzigerin Andrea Herzog ist ins Finale der Kanuslalom-Weltmeisterschaften in Augsburg gefahren. Im Eiskanal leistete sich die Weltmeisterin von 2019 am Sonntag zwar eine Stangenberührung, legte im Canadier aber dennoch die drittbeste Zeit hin. Dabei zeigte die 22-jährige Sächsin, dass die noch einige Reserven für den Endlauf am Mittag hat.

Ausgeschieden ist hingegen Titelverteidigerin Elena Lilik aus Augsburg. Sie patzte am Tor 22, doch zuvor musste sie an einem Tor enorm nacharbeiten, was wertvolle Zeit und somit die Finalteilnahme kostete. So kam die Überraschung-Weltmeisterin aus dem Vorjahr nur auf Rang 16. Die Leipzigerin Nele Bayn war zuvor als Zwölfte des Hoffnungslaufes ausgeschieden.

