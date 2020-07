Ein 90-Jähriger hat im Landkreis Wunsiedel am Steuer seines Wagens eine Herzattacke erlitten und ist in eine Wiese gefahren. „Glücklicherweise kam es dadurch zu keinem Unfall“, teilte die Polizei am Samstag mit. Rettungskräfte zogen den bewusstlosen Mann bei Marktleuthen aus seinem Auto und reanimierten ihn. Der Senior überlebte den Angaben zufolge. Er kam nach dem Unfall am Freitag in ein Krankenhaus.