Hertha-Stürmer Köpke wechselt zum 1. FC Nürnberg

Pascal Köpke verlässt nach zwei Jahren den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und schließt sich seinem Jugendverein 1. FC Nürnberg an. Das teilten beide Vereine am Samstag mit. Der 24 Jahre alte Stürmer war 2018 vom Zweitligisten Erzgebirge Aue nach Berlin gekommen. Der Sohn des ehemaligen Nationaltorhüters Andreas Köpke kam bei den Berlinern elf Mal in der Bundesliga zum Einsatz sowie zwei Mal im DFB-Pokal.

Trotz der seltenen Einsätze habe sich für Köpke die Zeit in Berlin gelohnt. „In persönlicher und körperlicher Hinsicht waren die zwei Jahre in Berlin gut und wichtig für mich. Ich habe hier super Typen kennengelernt und nehme jedenfalls viele positive Erinnerungen mit“, wird Köpke zitiert. Beim Zweitligisten war Köpke bereits von 2011 bis 2013 im Jugendbereich aktiv.

