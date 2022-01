Hertha nach Derby-Pleite: Bayern als „Herausforderung“

Vier Tage nach der 2:3-Niederlage im Pokalderby gegen Union Berlin erwartet Hertha-Trainer Tayfun Korkut trotz des schweren Gegners einen aktiveren Auftritt seiner Mannschaft gegen den FC Bayern München. „Wenn man abwartend spielt, ist es gefährlich, wir müssen ihnen Aufgaben stellen. Es ist eine Topmannschaft, aber das ist auch eine Herausforderung“, sagte Korkut am Freitag vor dem Heimspiel gegen den Rekordmeister zum Abschluss des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Der 47 Jahre alte Trainer fordert dabei von seiner Mannschaft angesichts der schlechten Anfangsphasen in Wolfsburg vor einer Woche und gegen Union am Mittwoch Wachsamkeit von Beginn an: „Wir haben keine Sekunde zu verschenken.“ Korkut, der nach der Niederlage gegen den Lokalrivalen eine Wiedergutmachung gefordert hatte, will dabei nicht nur eine bessere Leistung seiner Mannschaft sehen: „Ohne Punkte ist man nie zufrieden, dann hat man etwas nicht ganz richtig gemacht.“

Allerdings schränkte der frühere türkische Nationalspieler ein, dass selbst im Erfolgsfall die Niederlage gegen den Nachbarn aus Köpenick nicht getilgt wäre: „Man kann kein Derby mit dem nächsten Spiel wiedergutmachen, auch wenn es der FC Bayern ist.“

Ob Topscorer Stevan Jovetic nach seiner Wadenverletzung zum Einsatz kommt, ließ Korkut offen. Ebenso ungewiss ist das Mitwirken der beiden Verteidiger Niklas Stark und Jordan Torunarigha.

