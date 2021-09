Hertha mit drei Rückkehrern und Maolida: Fürth mit Dudziak

Hertha BSC strebt mit drei Rückkehrern und erstmals Neuzugang Maolida Myziane in der Startelf nach dem zweiten Sieg nacheinander in der Fußball-Bundesliga. Im Heimspiel des 5. Spieltages gegen die SpVgg Greuther Fürth stellt der Berliner Chefcoach Pal Dardai wieder Routinier Kevin-Prince Boateng in die Startelf. Trainer-Sohn Marton Dardai und Marvin Plattenhardt kehren nach Verletzungspausen zurück in die erste Mannschaft.

Nicht dabei sind am Freitagabend im Berliner Olympiastadion Lukas Klünter (Schulter-Operation) und Jordan Torunarigha (Oberschenkelverletzung), die sich beim jüngsten 3:1-Sieg in Bochum verletzt hatten.

Die Gäste aus Fürth, mit nur einem Punkt bisher Tabellen-Schlusslicht, wollen mit einer kompakten Defensive zum Erfolg kommen. Trainer Stefan Leitl bringt Jeremy Dudziak erstmals von Beginn an. „Wir sind hier, um an unsere Leistungsgrenze zu kommen. Dann können wir auch etwas mitnehmen“, sagte Leitl.

