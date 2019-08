Hertha BSC startet mit Bayern-Schreck Lukebakio in München

Hertha BSC tritt im Eröffnungsspiel der 57. Bundesligasaison beim FC Bayern München mit Bayern-Schreck Dodi Lukebakio an. Der Rekordeinkauf der Berliner beginnt am Freitagabend in der Offensive. Herthas neuer Trainer Ante Covic stellte zudem Kapitän Vedad Ibisevic als Stoßstürmer auf. Mit drei Toren hatte Lukebakio am 24. November des Vorjahres in der Allianz Arena noch als Leihspieler von Fortuna Düsseldorf ein 3:3 für den Außenseiter beim FC Bayern erzwungen. Vor der Saison hatte Hertha den 21-jährigen Belgier für eine vereinsinterne Rekordablöse von 20 Millionen Euro aus England vom FC Watford geholt.

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Titelgewinne des FC Bayern

Bundesliga-Spielplan

Hertha-Kader

Bundesliga-Meister

Ewige Bundesliga-Tabelle

Pk Kovac vor Spiel gegen Hertha

Neuer-Talk auf Bayern-Homepage

Hertha-Pk mit Covic und Preetz vor dem Bayern-Spiel