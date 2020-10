Hersteller ruft Käse wegen möglicher Metallteile zurück

Ein Hersteller von Zopfkäse hat mehrere Sorten wegen des Verdachts von Metallteilen in dem Produkt vorsorglich zurückgerufen. Betroffen sind die Sorten „GAZi Yumak Örgü Peyniri - Fein geschnittener Zopfkäse 200g vakuumiert“ beziehungsweise in der ca. 200-Gramm-Packung und „GAZi Örgü Peyniri - Zopfkäse - ca. 250g vakuumiert“, wie der Hersteller Garmo AG mit Sitz in Stuttgart am Freitag mitteilte.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem Käse kleine Metallteile befänden, heißt es. Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 01.01.2021, 08.01.2021, 15.01.2021, 22.01.2021, 29.01.2021, 23.02.2021, 26.02.2021, 02.03.2021, 09.03.2021, 16.03.2021 und 23.03.2021 seien betroffen. Die Packungen seien deutschlandweit verkauft und bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen worden. Der Kaufpreis für bereits gekauften Käse werde bei Rückgabe im Geschäft erstattet.

Rückruf