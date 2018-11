Herrmann wünscht sich European Championships in München

50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen wünscht sich Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) die bayerische Landeshauptstadt als Austragungsort für die European Championships im Jahr 2022. Wenn sich München mit dem Olympiapark als Gastgeber für das sportliche Großereignis bewerben würde, wäre dies ein großartiges Signal für die sportbegeisterte Bevölkerung in Bayern, sagte er laut einer Mitteilung seines Ministeriums am Samstag bei einer Tagung des Bayerischen Landes-Sportverbands in München. „Denn der Sport verbindet, bewegt und eint die Menschen in unnachahmlicher Weise - gerade durch solche Ereignisse.“

Die European Championships hatten im Sommer dieses Jahres ihre Premiere gefeiert. In Glasgow und Berlin wurden die Europameisterschaften mehrerer Sommersportarten gleichzeitig ausgetragen. Dabei kämpften Athleten in Golf, Radsport, Rudern, Schwimmen, Triathlon, Turnen und Leichtathletik um EM-Medaillen.