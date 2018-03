Herrmann unterstützt Seehofer in Debatte um Grenzkontrollen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) unterstützt die Forderung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), die Grenzkontrollen auszuweiten. „Es reicht nicht aus, nur an der bayerisch-österreichischen Grenze zu kontrollieren. Wir müssen auch an der Ost- und an der Westgrenze in Deutschland ordentliche Grenzkontrollen durchführen“, sagte Herrmann am Montag in München.

Wer zum Beispiel über Frankreich, Belgien oder Polen nach Deutschland komme, werde meist überhaupt nicht überprüft. Dabei gehe es nicht nur um illegale Grenzübertritte. „Neben Schleusern und anderen Schwerkriminellen können sich auch Terroristen die Sicherheitslücken im EU-Außengrenzschutz zunutze machen.“ Die verstärkten Grenzkontrollen an den Autobahnen von Bayern nach Österreich hätten sich außerordentlich bewährt und seien aktuell absolut notwendig. „Es ist jetzt endlich an der Zeit, dass alle Länder und der Bund für mehr Sicherheit in Deutschland an einem Strang ziehen. Wir brauchen Kontrollen an allen deutschen Grenzen“, sagte Herrmann.