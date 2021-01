Herrmann stellt Corona-Kontrollen am Flughafen Nürnberg vor

Zum Ende der Weihnachtsferien werden Reiserückkehrer in Bayern in diesen Tagen besonders kontrolliert. Ein Schwerpunkt sind dabei die Flughäfen. Möglichst alle Einreisenden sollen dort einer Infektionsschutzkontrolle unterzogen werden. Einblicke in das Verfahren will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute am Flughafen Nürnberg geben. Laut Ministerium will er bei seinem Besuch über die verstärkten Kontrollen informieren und das Angebot für Coronatests vorstellen. Solche Tests werden nach Auskunft des Innenministeriums auch an den Airports in München und Memmingen angeboten.

Herrmann rief die Reiserückkehrer in diesem Zusammenhang dazu auf, sich testen zu lassen, am besten bis zu 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland. Zugleich warnte er: „Jeder, der gegen die Corona-Schutzmaßnahmen verstößt, muss mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.“

Innenministerium