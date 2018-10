Herrmann: Söder hat Regierungsauftrag

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat das Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl als „schwere Enttäuschung“ bezeichnet. Die CSU habe „dramatische Verluste“ erlitten, sagte Herrmann am Sonntag im BR. Dennoch hätten die CSU und ihr amtierender Ministerpräsident Markus Söder einen „klaren Regierungsauftrag“. Nun bleibe nicht viel Zeit, eine neue Regierung zu bilden - seine Partei werde sich daher nun darauf konzentrieren. Dann müsse in seiner Partei sorgfältig analysiert werden, wie „wir uns in der Partei- und Regierungsarbeit besser aufstellen“. Zu Koalitionsfragen wollte sich Herrmann noch nicht äußern.

