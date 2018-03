Herrmann gratuliert Olympia-Sportlern

Sportminister Joachim Herrmann (CSU) hat den bayerischen Spitzensportlern zu ihren Erfolgen bei Olympia gratuliert. Die Athleten aus dem Freistaat hätten erneut eine herausragende Rolle gespielt, sagte Herrmann laut einer Pressemitteilung am Sonntag. Unter anderem die Biathletin Laura Dahlmeier aus Garmisch-Partenkirchen und Skispringer Andreas Wellinger aus Ruhpolding hatten in ihren Wettkämpfen in Pyeongchang mehrere Medaillen gewonnen.

Herrmann würdigte auch das Eishockey-Nationalteam für den Gewinn der Silbermedaille. Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist der Mannschaft stünden sinnbildlich für alle Olympiateilnehmer der Bundesrepublik, sagte Herrmann. Er sei stolz auf das gesamte deutsche Team. „Der Zusammenhalt der Sportler untereinander und teamübergreifend hat mich am meisten beeindruckt.“

