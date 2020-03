Herrmann: Briefkästenleerung wegen Stichwahl am Samstagabend

Die Wahlberechtigten in Bayern können ihre Wahlbriefe für die Kommunal-Stichwahlen am Sonntag noch bis Samstag um 18.00 Uhr in jeden beliebigen Briefkasten im Freistaat einwerfen. Sämtliche 19 559 Briefkästen werden am Samstagabend noch einmal geleert und die Briefe dann bis Sonntagabend rechtzeitig zugestellt - das kündigte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch im Landtag an.

Diese Sonderleerungen habe die Post zugesagt, sagte Herrmann. Er dankte der Post ausdrücklich für dieses Angebot. Es könne damit jeder wählen, egal wo er sich befinde. Die Stichwahlen werden wegen der Corona-Krise nur per Briefwahl durchgeführt.