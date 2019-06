Herrmann besucht Flüchtlinge und Soldaten in Jordanien

Zum zweiten Mal nach 2014 will Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute in Jordanien ein Flüchtlingslager besuchen. In dem vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR betriebenen Lager Al-Azrak leben rund 40 000 Menschen, sie alle sind während des Bürgerkrieges im Nachbarland Syrien aus ihrer Heimat geflohen. Im Anschluss ist zudem ein Treffen Herrmanns mit den in Jordanien stationierten Bundeswehrsoldaten geplant. Unter den rund 450 deutschen Soldaten sind aktuell auch 47 Männer und Frauen aus Bayern. Nach den Terroranschlägen in Paris 2015 hatte der Bundestag den Einsatz im Dezember 2015 beschlossen, der den Kampf gegen den „Islamischen Staat“ zum Ziel hat. Die Bundeswehr beteiligt sich daran mit Aufklärungsjets des Typs Tornado und mit Airbus-Tankflugzeugen.

Infos zum Bundeswehreinsatz in Syrien