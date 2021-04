Herrlich über angeblichen Khedira-Abgang: Nicht geredet

Trainer Heiko Herrlich hat keine Informationen über einen angeblich bevorstehenden Abgang seines Mittelfeldspielers Rani Khedira vom FC Augsburg zum 1. FC Union Berlin. „Ich weiß, dass Rani immer, egal wie, sehr professionell mit allen Dingen umgeht. Falls es so wäre, dann weiß ich, dass er uns am Sonntag zu 100 Prozent helfen und professionell damit umgehen wird“, sagte Herrlich am Freitag vor dem Bundesliga-Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten Schalke 04.

Khedira hat dem „Kicker“ zufolge Gespräche mit den Berlinern geführt, diese seien weit fortgeschritten. Der jüngere Bruder von 2014er Weltmeister Sami Khedira spielt seit vier Jahren für die Augsburger, sein Vertrag läuft im Sommer aus. FCA-Manager Stefan Reuter hat mit ihm noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung geführt. „Wir haben nicht miteinander darüber geredet“, sagte Herrlich nun. Khediras älterer Bruder spielt seit der Rückrunde bei Hertha BSC.

