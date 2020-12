Herrlich appelliert wegen steigender Corona-Infektionszahlen

Der Augsburger Bundesliga-Coach Heiko Herrlich (49) hat angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln hingewiesen. „Es ist wichtig, dass wir bei steigenden Zahlen die Vorgaben der Politik einhalten, damit die Zahlen wieder runtergehen“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler am Freitag in Augsburg. „Wir können kein glückliches Weihnachten feiern, wenn wir wissen, das wir zwar gesund sind, aber dass jeden Tag derzeit mehr als 500 Menschen an Covid sterben. Deshalb müssen wir diese Vorgaben einhalten.“

