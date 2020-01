Herrenloser Hund löst Großeinsatz aus

Ein herrenloser Hund hat in Senden (Landkreis Neu-Ulm) einen Großeinsatz ausgelöst. An der Suche nach dem freilaufenden Hund waren die Polizei, das Tierheim Weißenhorn, ein Jäger, ein Tierarzt sowie die Feuerwehr beteiligt.

Der Hund war einer Passantin zunächst am Freitagnachmittag in Senden aufgefallen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Da er der Beschreibung nach wie ein Kampfhund aussah, kam es zu dem Großeinsatz. Erst gegen Abend konnte der Hundehalter ermittelt werden. Diesem gelang es schließlich, seinen Hund anzulocken und ihn wieder an die Leine zu nehmen. Zu Zwischenfällen kam es nicht, eine konkrete Gefahr habe letztendlich nicht bestanden. Laut Polizei handelte es sich tatsächlich um einen Kampfhund, nähere Angaben zur Rasse machte der Sprecher nicht. Der Hundebesitzer muss sich nun für den verursachten Großeinsatz verantworten.

Mitteilung der Polizei