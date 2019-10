„Helden des Alltags“ in Hamburg ausgezeichnet

Von Felicitas Lachmayr

Er nannte sich Rollroll und kämpfte jeden Tag darum, weiterzukommen. In das nächste Level, zu einem neuen Auftrag. Bis zu zwölf Stunden am Tag saß Ronald Stolz am Computer. Freunde treffen, gemeinsames Essen mit der Familie, Arbeit, Schlaf – das alles lenkte ab, von dem, was wirklich zählte. Dabei war alles nur ein Spiel.

Doch für Stolz war es bitterer Ernst. Zehn Jahre war er süchtig nach Online-Rollenspielen – bis er sich aus der Abhängigkeit befreite.