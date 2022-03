Heizstrahler sorgte für Verbrennungen bei 77-Jährigem

Der an seinen schweren Brandverletzungen in Niederbayern verstorbene 77-Jährige verbrannte sich nach neuen Erkenntnissen an einem Heizstrahler im Badezimmer. Demnach sei davon auszugehen, dass der 77-Jährige mitsamt seiner Kleidung aufgrund eines gasbetriebenen Heizstrahlers zu brennen begann, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 77-Jährige war vor einer Woche in Parkstetten (Landkreis Straubing-Bogen) mit schweren Verbrennungen gefunden worden. Es war zunächst unklar gewesen, woher die Verletzungen kamen, da es in der Wohnung nicht gebrannt hatte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, starb dort jedoch noch am Abend.

Erste Mitteilung der Polizei

Zweite Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220317-99-555703/3