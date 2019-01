Heiner Lauterbach möchte nicht zum Pflegefall werden

Das Schlachtfest in der Durlesbachhalle in Reute stößt Peta auf. In einer Pressemitteilung bietet die Tierrechtsorganisation den Veranstaltern 500 vegane Würstchen an, wenn sie die Veranstaltung zukünftig „Veggie-Fest“ nennt. Das kommt für Uwe Wolfgang, Vorstand des veranstaltenden Fördervereins des Musikvereins Reute-Gaisbeuren, allerdings nicht infrage.

Am Sonntag tischt Vereinsmetzger Kurt Fluhr zum Mittagstisch Schlachtplatte, Saumagen, Schnitzel und Bratwürste sowie Gemüsemaultaschen für Vegetarier auf.