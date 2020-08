Bei Renovierungsarbeiten im eigenen Haus ist ein Mann in Adelzhausen (Landkreis Aichach-Friedberg) durch morsche Holzdielen gebrochen und in die Tiefe gefallen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte der 58-Jährige nach dem Sturz aus zwei Metern Höhe am Montag selbst Hilfe rufen. Wegen möglicher Verletzungen am Rücken wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.