Das ausgefallene Heimspiel des ERC Ingolstadt gegen die Bietigheim Steelers soll am 29. März (19.30 Uhr) nachgeholt werden. Dies teilte der oberbayerische Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montag mit. Damit treffen beide Mannschaften zweimal innerhalb von 24 Stunden aufeinander, denn das zweite ERC-Heimspiel gegen Bietigheim findet am 30. März (19.30 Uhr) statt.

