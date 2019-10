Heimlich geraucht und dabei ein Auto in Brand gesetzt

Rund 100 000 Euro Schaden haben zwei Jugendliche angerichtet, die in einem vermüllten Auto geraucht haben. Der Wagen stand seit längerer Zeit in einem Parkhaus im Stadtteil Obergiesing, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 14-Jährigen kamen mit ihren Eltern zur Polizei und gestanden, dass sie am Freitag in dem Fahrzeug geraucht und ihre Kippen einfach fallen gelassen hätten. Die Feuerwehr löschte den Brand in dem 15 Jahre alten Fahrzeug. Durch die starke Hitze-, Ruß- und Rauchentwicklung wurde die Decke des Parkhauses massiv beschädigt, der Beton brach bis auf die darunterliegenden Stahlträger auf.

Pressemeldungen der Polizei München