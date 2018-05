Heilbäder-Verband wirbt um Investitionen

Der Bayerische Heilbäder-Verband fordert mehr Investitionen in den Tourismus. „Gerade in strukturschwachen Gebieten mit wenig Industrie oder großen Gewerbebetrieben schaffen Investitionen in den Tourismus sichere Arbeitsplätze“, teilte Verbandschef Klaus Holetschek am Montag in Bad Alexandersbad (Landkreis Wunsiedel) mit. Dort traf sich der Verband zu seiner Frühjahrstagung.

Städte und Gemeinden mit niedrigen Gewerbesteuer-Einnahmen hätten es schwer, noch mehr Geld in den Tourismus zu stecken. „Das betrifft auch Heilbäder und Kurorte, die den Gesundheitstourismus als einziges wirtschaftliches Standbein haben“, betonte Holetschek. Diesen Kommunen bleibe nur der Weg in die Schulden, um ihre Prädikatisierung zu halten und ihre Infrastruktur ausbauen zu können. Deshalb müsse die Staatsregierung Tourismusinvestitionen weiter fördern und die Investitionsbeihilfen für die Heilbäder und Kurorte auch künftig stärken. Förderprogramme der Staatsregierung hätten sich hier bereits positiv ausgewirkt.

Im Bayerischen Heilbäder-Verband sind 47 Gemeinden und 27 Thermen, Kliniken und Sanatorien zusammengeschlossen. 2016 registrierte der Verband rund 5,4 Millionen Übernachtungsgäste und 23,5 Millionen Übernachtungen. Der Verbandssitz ist in Bad Füssing.

Website Bayerischer Heilbäder-Verband