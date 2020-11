Heidenheims Schmidt: Gegen Würzburg „absolut in der Pflicht“

Nach nur einem Sieg nimmt Trainer Frank Schmidt die Spieler des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim vor dem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers in die Pflicht. „Wir brauchen jetzt die drei Punkte“, sagte der 46-Jährige zwei Tage vor dem Duell am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Die Heidenheimer haben nur fünf Punkte aus den ersten sechs Partien geholt. „Da sind wir absolut in der Pflicht. Dieser Situation müssen wir uns stellen.“

Sollte sein Team gegen das Tabellenschlusslicht verlieren, „hängen wir die nächsten Wochen ganz unten drin“, sagte Schmidt. „Wenn wir gewinnen, verschaffen wir uns ein bisschen Luft, können uns aber auch nicht zurücklehnen.“

Die Würzburger seien eine Mannschaft, „die sich nicht hinten reinstellt und wartet, sondern versucht, offensiv Akzente zu setzen. Natürlich ist sie auch anfällig bei eigenem Ballverlust. Dieses Thema haben wir diese Woche im Training aufgegriffen.“

Zumindest personell entspannt sich die Lage bei den Heidenheimern etwas. Dzenis Burnic (Muskelbündelriss) und Oliver Hüsing (Reha nach Sprunggelenksverletzung) sollten laut Schmidt an diesem Mittwoch wieder komplett ins Mannschaftstraining einsteigen.

