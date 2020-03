Heißes Fett gerät in Brand: 100 000 Euro Schaden

Ein Feuer in einer Münchner Wohnung hat einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Nach Angaben der Feuerwehr vom Montag hatte sich ein mit Speiseöl gefüllter Kochtopf auf dem Herd so stark erhitzt, dass das Öl sich entzündete. Nachbarn bemerkten die Flammen am Sonntag und riefen die Feuerwehr.

Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Küchenfenster den Angaben zufolge schon zerborsten und das Feuer dabei, auf die Nachbarräume überzugreifen. Alle Bewohner hatten das Gebäude zu dem Zeitpunkt verlassen, verletzt wurde niemand.