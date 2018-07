Heißer Juli-Abschied: 39 Grad in Kitzingen

Keine Überraschung: Kitzingen war auch am bisher heißesten Tag dieses Sommers in Deutschland in Bayern der wärmste Ort. 39 Grad wurden am Dienstag in der Stadt am Main gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst am Abend mitteilte. Im bundesweiten Vergleich lag Kitzingen auf Platz 2 - hinter Bernburg in Sachsen-Anhalt mit 39,5 Grad. Auch Regensburg war weit vorn. Dort wurden 38,2 Grad gemessen.

Die höchste jemals in Deutschland gemessene Temperatur seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen 1881 liegt laut DWD bei 40,3 Grad. Dieser Wert wurde am 5. Juli und am 7. August 2015 im fränkischen Kitzingen gemessen. Die Stadt mit etwa 21 000 Einwohnern hält den Rekord als heißeste Stadt Deutschlands.