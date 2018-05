Heftige Unwetter in Unterfranken: Keller unter Wasser

Heftige Regenfälle haben am Dienstagabend rund um Schweinfurt mehrere Keller unter Wasser gesetzt und Straßen überflutet. „Die Meldungen gehen in Minutentakt ein“, sagte ein Polizeisprecher. Mehr als 50 Anrufe seien bis zum frühen Abend allein bei der Polizei eingegangen. „Wir leiten das der Feuerwehr weiter.“ In Elfershausen (Landkreis Bad Kissingen) trat nach Angaben des Sprechers ein Bach über die Ufer. Das Wasser sei in ein Mehrfamilienhaus geflossen. Die Anrufer hätten von angespültem Schlamm berichtet.

Laut Polizei gab es auch etliche Unfälle in der Region, die auf das heftige Wetter zurückzuführen waren. So stand Wasser auf vielen Fahrbahnen. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor vor schweren Gewittern gewarnt und vor Wassermengen von bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter.