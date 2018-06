Heckner wird CSU-Fraktionsvize: Wittmann führt Ei-Ausschuss

Ingrid Heckner aus Altötting wird neue stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion. Sie folgt am 1. März auf Kerstin Schreyer, die ihr Amt als Integrationsbeauftragte der Staatsregierung antritt. Heckner erhielt 97 Prozent der Stimmen, teilte die Fraktion am Mittwoch im Anschluss an die Sitzung mit. Darüber hinaus wählte die Fraktion Mechthilde Wittmann aus München einstimmig zur neuen Vorsitzenden des noch neu zu bildenden Untersuchungsausschusses, der Licht in die Bayern-Ei-Affäre um Salmonellen-Erkrankungen im Jahr 2014 bringen soll. Der Posten muss noch vom Landtag bestätigt werden. Wittmann wäre die erste Frau in der Geschichte des Landtags, die einen Untersuchungsausschuss leitet.