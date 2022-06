Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers will für bis zu 250 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Mit dem Geld sollen bis zu 9 Millionen Stückaktien für aktienbasierte Vergütungs- oder Belegschaftsaktienprogramme erworben werden, wie es am Montagabend vom Dax-Konzern hieß. Der Rückkauf soll am Mittwoch beginnen und längstens bis zum 20. Januar dauern.

