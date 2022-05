HC Erlangen verlängert mit Bissel

Der Erlanger HC hat Führungsspieler Christopher Bissel weitere drei Jahre an den Verein gebunden. Wie der Club aus der Handball-Bundesliga am Freitag mitteilte, verlängerte der 26 Jahre alte Linksaußen seinen Vertrag bis 2025. „Chrissi ist ein emotionaler Leader, der mit seiner physischen Spielweise auch deshalb so ungemein wichtig ist, weil er die ganze Mannschaft immer wieder mitreißen kann“, begründete Geschäftsführer Rene Selke die weitere Zusammenarbeit.

Bissel ist in Erlangen geboren und durchlief alle Jugendmannschaften des HC. Seit 2015 gehört er zum Profikader des Bundesligisten. Seine Vertragsverlängerung bedeute für ihn „Stolz und Ansporn“, den Weg mit seinem Jugendverein weiterzugehen, sagte Bissel.

