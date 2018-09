Hayali bekommt Preis der Evangelischen Akademie Tutzing

Die Fernsehmoderatorin Dunja Hayali wird mit dem Toleranz-Preis der Evangelischen Akademie Tutzing ausgezeichnet. Sie erhalte den Preis in der Kategorie „Zivilcourage“ für ihr besonderes Engagement gegen Rassismus, Fremdenhass und Rechtsextremismus, teilte die Akademie am Montag in Tutzing mit. „Ihr beherztes Eintreten für eine offene Gesellschaft ist eine Ermutigung, dass der Einzelne etwas bewirken kann“, hieß es in der Begründung.

Die vor allem durch das „ZDF-Morgenmagazin“ bekanntgewordene Hayali ist seit August auch Teil des Moderatorenteams beim „Aktuellen Sportstudio“ im ZDF. Die 44-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich für mehr Toleranz und einen offenen Dialog aller Seiten eingesetzt.

Alle zwei Jahre wird die undotierte Auszeichnung vergeben. Diesjähriger Preisträger des Toleranz-Preises in der Hauptkategorie „Solidarität, Souveränität und Gerechtigkeit“ ist Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Er soll damit als „mutiger Vordenker für die Erneuerung Europas“ geehrt werden. Wann die Preise verliehen werden sollen, stand zunächst noch nicht fest.

Mitteilung der Akademie zum Toleranz-Preis in der Kategorie Zivilcourage