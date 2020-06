Havariertes Güterschiff blockiert Main

Ein havariertes Güterschiff hat sich im Main auf Höhe Erlenbach quergelegt und die Schifffahrt vorübergehend blockiert. Das Motorschiff war aufgrund eines nautischen Fehlers kurz nach dem Ablegen von der Schiffswerft auf eine Untiefe aufgefahren. „Beim Versuch davon freizukommen, kollidierte das Schiff mit einem weiteren am Werftgelände befindlichen Wasserfahrzeug“, wie die Wasserschutzpolizei Aschaffenburg am Freitag mitteilte. Dabei sei jedoch weder Wasser eingedrungen noch Treibstoff ausgelaufen, am Güterschiff entstand aber ein Schaden von 4000 Euro.

Nach der Kollision am Donnerstag legte sich das Güterschiff wegen der Strömung quer zum Main und lief mit dem Heck auf Grund. Ein anderes Schiff versuchte vergeblich, den Havaristen freizuschleppen. Erst eine Stunde später wurde das Güterschiff aufgrund des inzwischen gestiegenen Wasserstandes wieder flott. Der Kapitän erlitt während der Unfallaufnahme Herzprobleme, die aber nicht schwerwiegend waren.